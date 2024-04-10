Коммуналка на воду может возрасти: почему новая цена будет зависеть от тарифа на свет

Пока у всех украинских водоканалов есть одна общая проблема – это критическое состояние предприятий и неопределенность с источниками финансирования и поддержки отрасли

Тариф на водоснабжение в Украине не пересматривался уже 3 года. Но новые тарифы на воду будут зависеть от электроэнергии.

Об этом пишет 24 канал. Как сообщают в Ассоциации "Укрводоканалеккология", убытки из-за этого достигают миллиардов долларов, ведь водоканалы не способны обеспечивать свои функции согласно нынешним ценам.

Президент Ассоциации Дмитрий Новицкий отмечает, что сейчас для всех водоканалов есть одна проблема – финансирование. Так что плановые работы, замена оборудования, насосов, задвижек или перевода сетей фактически невозможны.

"В настоящее время у всех украинских водоканалов есть одна общая проблема – это критическое состояние предприятий и неопределенность с источниками финансирования и поддержки отрасли", – говорит он.

Именно поэтому в Ассоциации призывают правительство признать критическое состояние водного сектора Украины и оперативно принять меры для проведения реформ и инвестиций.

Какие прогнозы экспертов

Эксперт по ЖКУ Олег Попенко рассказал, что все предложения по изменениям тарифов на воду уже есть "на столе" Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Впрочем, вопрос по этому поводу до сих пор дискуссионный.

"На сегодняшний день запланировано поднятие тарифов на воду, но пока решение еще не приняли. Почему-то государство считает, что поднимать тарифы водоканалов не является насущным", — говорит он.

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также прокомментировал ситуацию. Он отметил, что если в Украине стоимость на свет вырастет в первую очередь, тогда тарифы на воду потребуется также поднимать, ведь долги водоканалов перед энергопоставщиками являются едва ли не самыми существенными.

"Мой логический вывод: размеры тарифов на воду будут зависеть от тарифов на свет", — подчеркнул он.

Примечательно, что с нового года в некоторых водоканалах плата за обслуживание потребителей по индивидуальным договорам выросла.

Ранее "Телеграф" писал, как изменился тариф на газ в апреле для большинства потребителей.