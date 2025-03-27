Що за пташка гоголь і чому її охороняють в Україні (фото)

Це унікальний мешканець українських водойм

Гоголь зеленоголовий (Bucephala clangula) – це качка середнього розміру, що вирізняється своїм яскравим забарвленням та цікавими звичками. Цей вид занесений до Червоної книги України та потребує особливої уваги до збереження його популяції.

Ці качки гніздяться в дуплах дерев, що робить їх залежними від наявності старих дуплистих дерев у лісах біля водойм. Вони також охоче заселяють штучні гніздівлі, що може бути ефективним заходом для підтримки їхньої популяції.

Опис та особливості

Гоголь зеленоголовий – це ниркова качка з великою округлою головою та коротким дзьобом. Самці мають чорну голову з зеленим металевим відблиском, білі плями біля основи дзьоба та контрастне чорно-біле забарвлення тіла. Самки мають бурувато-сіре забарвлення з шоколадно-коричневою головою та білим "нашийником" на шиї.

Статевозрілим гоголь стає у 2 роки. Прилітає у кінці лютого – на початку березня. Займає прісні водойми (озера, заплави великих річок), оточені лісом з дуплистими деревами; на зимівлі – морські затоки та ополонки на великих річках і водосховищах. Пари утворює наприкінці зимівлі. Самці гоголя демонструють унікальну токову поведінку, під час якої вони витягують шию вперед, закидають голову назад на спину і задирають дзьоб догори, піднімаючи фонтан бризок.

Гнізда влаштовує виключно у дуплах дерев листяних порід; охоче заселяє штучні гніздівлі. Гніздо використовує кілька років. Кладку з 7–12 яєць відкладає з другої половини травня; насиджує самка (28 діб). Пташенята починають літати у кінці липня.

На зимівлі вони утворюють мішані зграї з іншими качками і можуть супроводжувати людину під час прогулянок лісом. Живляться личинками комах, молюсками, ракоподібними та дрібною рибою

Поширення та чисельність

Гоголь зеленоголовий гніздиться у лісотундрі та тайзі Євразії та Північної Америки. В Україні вони гніздяться групами на півночі Рівненської області та, можливо, на Шацьких озерах, а також на Дніпрі. Зимують на Дніпрі та Азово-Чорноморському узбережжі.

Чисельність гоголя зеленоголового в Україні невелика і продовжує зменшуватись через вирубування старих дуплистих дерев, затоплення заплав внаслідок будівництва ГЕС та інші фактори.

Охорона

Гоголь зеленоголовий потребує охорони та збереження його місць гніздування та зимівлі. Для цього необхідно:

зберігати старі дуплисті дерева у заплавах річок та на берегах озер;

влаштовувати штучні гніздівлі у місцях, зручних для гніздування виду;

створити заказники загальнодержавного значення у місцях гніздування, наприклад, в Рівненській та Волинській областях;

проводити роз'яснювальну роботу серед людей про необхідність охорони цього виду.

Гоголь зеленоголовий – це важлива частина екосистеми українських водойм, і його збереження є нашим спільним завданням. Адже це птах, якого ми можемо втратити назавжди.

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