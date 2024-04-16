Выплаты от ООН для пенсионеров в Украине продлили: на какой срок и кому

Это предусмотрено для жителей 9 областей

Всемирно продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) осуществляет дополнительную денежную помощь для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий. Начисление денег продлено еще на 3 месяца.

Как сообщили в Пенсионном фонде, деньги будут выплачиваться в апреле, мае и июне. Это касается пожилых лиц, проживающих в 9 областях.

Как изменились правила начисления помощи

Пенсионеры, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, будут получать помощь еще 3 месяца — апрель, май и июнь.

Соответствующие условиям программы пенсионеры в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях будут получать выплаты от ВПП ООН.

Ее размер равен разнице между 3250 грн и суммой пенсии, которую они получают сейчас.

Как добавили в фонде, программа поддержки пенсионеров действует в Украине с августа 2023 года.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как в Украине изменились пенсии в начале 2024 года.