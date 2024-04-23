Рус

"Золота" картопля: ціна базового продукту на ринках України захмарна

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Це основний продукт для багатьох українців
Це основний продукт для багатьох українців. Фото Pixabay

Щоб придбати її, доведеться вивернути кишені

В Україні зараз продають "золоту" молоду картоплю, бо її вартість перевищує 200 грн. Раніше ми писали, скільки вона коштувала на київському Столичному ринку 19 квітня 2024 року, а зараз порівняємо нові ціни по країні.

У Рівному на базарі молоду картоплю продають по 220-250 грн за 1 кг. Про це пише місцевий паблік в Instagram "Твоє Рівне".

Продавчиня стверджує, що раніше картопля була по 500 грн за 1 кг. Ціни на інші овочі теж не радують ― спаржа по 350 грн та полуниця по 180 кг.

На Столичному ринку у Києві ціни на молоду картоплю скромніші. На сайті базару вказано, що вони коливаються від 100 до 200 грн за 1 кг. Рекомендована ціна складає 120 грн/1 кг.

За даними Мінфіну на 23 квітня, молоду картоплю реалізовує торгова мережа Auchan. Вартість овочу значно нижча, ніж на ринках. Ціна молодої картоплі у супермаркетах мережі складає 33,90 грн/кг. Цікаво, що за даними Мінфіну вартість молодої картоплі в Auchan у березні була на такому ж рівні.

Ціни на молоду картоплю 24 квітня 2024
Вартість у супермаркетах в рази менша, ніж на базарах

"Стара" картопля подорожчала в порівнянні з минулим місяцем. Середня вартість 1 кг у торгових мережах складає 26,14 грн. У березні цей показник був на рівні 25,08 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ціна цибулі стрімко падає. Це пов’язано з погіршенням якості овочу.

Теги:
#Ціни на продукти #Гроші #Картопля