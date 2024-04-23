"Золота" картопля: ціна базового продукту на ринках України захмарна

Щоб придбати її, доведеться вивернути кишені

В Україні зараз продають "золоту" молоду картоплю, бо її вартість перевищує 200 грн. Раніше ми писали, скільки вона коштувала на київському Столичному ринку 19 квітня 2024 року, а зараз порівняємо нові ціни по країні.

У Рівному на базарі молоду картоплю продають по 220-250 грн за 1 кг. Про це пише місцевий паблік в Instagram "Твоє Рівне".

Продавчиня стверджує, що раніше картопля була по 500 грн за 1 кг. Ціни на інші овочі теж не радують ― спаржа по 350 грн та полуниця по 180 кг.

На Столичному ринку у Києві ціни на молоду картоплю скромніші. На сайті базару вказано, що вони коливаються від 100 до 200 грн за 1 кг. Рекомендована ціна складає 120 грн/1 кг.

За даними Мінфіну на 23 квітня, молоду картоплю реалізовує торгова мережа Auchan. Вартість овочу значно нижча, ніж на ринках. Ціна молодої картоплі у супермаркетах мережі складає 33,90 грн/кг. Цікаво, що за даними Мінфіну вартість молодої картоплі в Auchan у березні була на такому ж рівні.

Вартість у супермаркетах в рази менша, ніж на базарах

"Стара" картопля подорожчала в порівнянні з минулим місяцем. Середня вартість 1 кг у торгових мережах складає 26,14 грн. У березні цей показник був на рівні 25,08 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ціна цибулі стрімко падає. Це пов’язано з погіршенням якості овочу.