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"Золотой" картофель: цена базового продукта на рынках Украины заоблачная

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Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Это основной продукт для многих украинцев
Это основной продукт для многих украинцев. Фото Pixabay

Чтобы приобрести ее, придется вывернуть карманы

В Украине сейчас продают "золотой" молодой картофель, потому что его стоимость превышает 200 грн. Раньше мы писали, сколько он стоил на киевском Столичном рынке 19 апреля 2024 года, а сейчас сравним новые цены по стране.

В Ровно на базаре молодой картофель продают по 220-250 грн за 1 кг. Об этом пишет местный паблик в Instagram "Твое Ровно".

Продавщица утверждает, что раньше картофель был по 500 грн за 1 кг. Цены на другие овощи тоже не радуют — спаржа по 350 грн и клубника по 180 кг.

На Столичном рынке в Киеве цены на молодой картофель скромнее. На сайте рынка указано, что они колеблются от 100 до 200 грн за 1 кг. Рекомендованная цена составляет 120 грн/1 кг.

По данным Минфина на 23 апреля, молодой картофель реализует торговая сеть Auchan. Стоимость овоща гораздо ниже, чем на рынках. Цена молодого картофеля в супермаркетах сети составляет 33,90 грн/кг. Интересно, что по данным Минфина стоимость молодого картофеля в Auchan в марте была на таком же уровне.

Цены на молодой картофель 24 апреля 2024
Стоимость в супермаркетах в разы меньше, чем на базарах

"Старый" картофель подорожал по сравнению с прошлым месяцем. Средняя стоимость 1 кг в торговых сетях составляет 26,14 грн. В марте этот показатель был на уровне 25,08 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что цена лука стремительно падает. Это связано с ухудшением качества овощей.

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