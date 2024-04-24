Цена может достичь уровня 2020 года: популярный овощ продолжает рекордно дешеветь

Минимальная стоимость составляет 8 гривен

Вместе с отрицательной ценовой тенденцией на лук продолжает рекордно дешеветь морковь. Это происходит из-за плохого качества и есть вероятность, что стоимость будет падать в дальнейшем.

Теперь ее ценник колеблется от 8 до 10 гривен и по текущему курсу доллара это равняется всего 20 центов. Согласно информации аналитиков проекта EastFruit, в 2020 году морковь обошлась всего в 17 центов за килограмм.

По словам аналитиков, снижение стоимости происходит из-за ухудшения качества моркови, ведь не все производители могут хранить ее до мая. Наибольшее удорожание на этот товар происходит в конце апреля-мая и потом уже цены либо стабилизируются, либо падают, ведь на рынок выходит новая ранняя продукция.

Предложение моркови в Украине растет, что также может привести к дальнейшему падению цены, как в 2020 году. Среди неопределенных факторов, также влияющих на стоимость в мае — способность фермеров возобновить рост ранних овощей в неоккупированных и деоккупированных южных регионов Украины.

"Украина пока не осуществляет масштабный экспорт моркови, несмотря на сравнительно низкие цены, из-за проблем с качеством и отсутствия опыта в этой сфере. Для многих фермеров выращивание моркови в прошлом сезоне стало первым подобным опытом", — резюмировали специалисты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что основной продукт, употребляемый многими украинцами, вырос в цене.