Не выходя из дома: как подать заявление на получение пенсии онлайн (инструкция)

Понадобится только пакет документов

Лица, которые по выслуге лет или по стажу работы могут выйти на пенсию, должны подать заявление на назначение выплаты. Сделать это можно дистанционно, воспользовавшись сайтом Пенсионного фонда Украины.

Об этом сообщает ПФУ в Facebook. Также приводится инструкция, как правильно подать заявление.

Так что сделать это можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины — portal.pfu.gov.ua.

Для этого нужно подготовить цветные скан-копии документов:

паспорт;

идентификационный код;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и др.);

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию);

Также необходимо иметь:

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

фотографию для пенсионного удостоверения (2,5х3);

свидетельство о браке в случае смены фамилии женщиной.

подключить смс-информирование от Пенсионного фонда

Чтобы подать заявление онлайн, нужно:

Авторизироваться в личном кабинете на веб-портале ПФУ с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи); В левом боковом меню выберите раздел "ПО ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ" и нажать на вкладку "ЗАЯВЛЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ"; Ознакомьтесь с краткой инструкцией и пошагово заполните атрибуты заявления; Добавить заранее отсканированные документы и нажмите "СФОРМИРОВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ"; Проверить внесенные в заявление данные и, если все правильно, нажать "ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ В ПФУ"; Статус обработки заявления можно просматривать во вкладке "МОИ ОБРАЩЕНИЯ".

Ранее "Телеграф" писал, что на размер выплат для пожилых людей влияет количество отработанных лет стажа и заработная плата. Остальные дополнительные финансовые начисления не смогут изменить сумму пенсии.