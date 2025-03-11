Цигарки в Україні подорожчають більш, як на 25%: якою буде нова ціна

В середньому, ціна зросте на 28,5%

З 1 квітня в Україні набирає чинності новий акцизний податок, що призведе до значного подорожчання тютюнових виробів. Відповідний законопроєкт №11090 вже переданий на підпис президенту, і якщо документ набуде чинності, то ставки акцизу будуть прив’язані до євро, а не до гривні, як раніше.

Про це повідомили в Державній податковій службі. Там вказали, що за результатами декларування частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні сигарет становить 55,8 відсотка, тобто є меншою за 60%.

У 2025 році акцизний податок на 1000 цигарок зросте з 57,4 євро до 78 євро. Це означає, що для кожної пачки мінімальний акциз становитиме 78 грн за поточним курсом НБУ. Відповідно, кінцева вартість цигарок може зрости на 40 грн за пачку.

За даними Міністерства фінансів України, середньостатична ціна на цигарки з фільтром медіум класу становить 104,30 гривні. Тобто, після здорожчання вартість однієї пачки може сягати від 140 гривень.

За розрахунками народного депутата Ярослава Железняка, до 2028 року акцизний податок продовжить зростати й досягне 90 євро за 1000 цигарок, що ще більше вплине на ціни.

Законом передбачено виняток для тютюнових виробів для електричного нагрівання, таких як IQOS або Ploom. Для них ставка акцизу буде нижчою, ніж для традиційних сигарет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що ціна на хліб в Україні перевищила 40 грн. Про те, де його можна придбати найдешевше — читайте за посиланням.