Детям со статусом ВПЛ выплатят помощь: с какой целью и кому насчитают 10 тыс грн

Документы следует отправить по почте

Рубежанская городская военная администрация семьям, где есть дети со статусом ВПЛ и они нуждаются в улучшении психического и физического здоровья, оздоровления/отдыха/реабилитации, выплатит денежную помощь.

Как сообщает Рубежанская ГВА, такая выплата будет производиться с 1 мая 2024 года в размере 10 тысяч гривен. Она будет выплачиваться для семей, отвечающих 1 из 3 условий.

Денежная помощь будет предоставляться родителям или лицам, их заменяющим, имеющим детей со статусом ВПЛ и нуждающимся в улучшении психического и физического здоровья, оздоровления/отдыха/реабилитации, которые:

зарегистрированные на территории общины;

переместились к началу полномасштабной военной агрессии РФ против Украины с территории административно-территориальной единицы, на которой проводились боевые действия или которая была временно оккупирована, и получила справку о взятии на учет ВПЛ на территории общества;

иностранцам и лицам без гражданства, которые до начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины находились в Украине на законных основаниях и проживали на территории общины.

Лицу необходимо написать заявление и следующие документы:

копию паспорта (первая, вторая страницы и страница, где указано место регистрации), в случае представления копии паспорта в виде ИД-карты прилагается копия документа, подтверждающего место регистрации/место жительства; копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика заявителя (кроме лиц, которые по религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карты налогоплательщика и имеют отметку в паспорте/запись в электронном бесконтактном носителе); копию справки ВПЛ о взятии на учет в Единой информационной базе данных о ВПЛ; копию свидетельства о рождении ребенка (в случае достижения 14-летнего возраста – дополнительно копию паспорта, в случае представления копии паспорта в виде ИД-карты прилагается копия документа, подтверждающего место регистрации/место жительства); копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика ребенка (при наличии); копию справки ВПЛ ребенка о взятии на учет в Единой информационной базе данных о ВПЛ; справка или другой документ от банковского учреждения (АО КБ "Приватбанк" или АО "Ощадбанк") с указанием реквизитов текущего счета; документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (представляется, если заявитель – лицо, заменяющее родителей).

Их нужно отправить Новой почтой за свой счет на отделение № 70 в Днепре и получателем указать — Рубежанская городская военная администрация, +380 93 648 54 80.

В МВА также отметили, что получатель денежной помощи в течение трех месяцев, но не позднее окончания бюджетного года, обязан предоставить письменный отчет установленной формы об использовании полученных средств и копии документов, подтверждающих указанные в отчете расходы.

Следует отметить, что в этом году помощь будет осуществляться при наличии отчета за использованные средства, полученные в 2023 году.

Если лица, которые в 2024 году отправили документы до мая 2024 года и получили отказ, они имеют право обратиться с этого месяца в любом следующем на протяжении этого года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 4 категории ВПЛ получат денежную помощь, переместившееся из Бахмута.