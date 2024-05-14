Есть на каждой кухне: в Украине упала цена на два популярных продукта

Разница стоимости в некоторых магазинах достигает 20 грн

В Украине наблюдается снижение цен не только на мясо, но и на сливочное масло. Его стоимость снизилась практически на 10 гривен.

В то время как некоторые позиции растительного масла также подешевели. Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

Отмечается, что стоимость 200-граммовой пачки сливочного масла "Крестьянское" 72,5% жирности снизилась с 71,87 до 71,02 грн. А вот сливочное масло 73% "Яготинское" подешевело с 78,31 грн. до 69,95 грн за 200 граммов.

Самое выгодное предложение масла в магазинах сетей Novus — там за пачку "Яготинского" покупатель должен заплатить почти 60 грн. В то время как в магазинах "Ашан" ценник на это же масло достигает почти 80 грн.

Цена подсолнечного масла "Олейна" с апреля по май снизилась с 58,79 грн до 56,35 грн за 850 мл. А вот стоимость бутылки масла "Щедрый дар" стала больше — цена выросла с 56,66 грн до 60,46 грн за 850 мл.

В случае с растительным маслом самое выгодное предложение в магазинах сети "Мегамаркет", где покупателей ждет ценник почти в 46 гривен. А наибольшую стоимость платят клиенты сети Novus — почти 61 грн.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине почти с середины апреля продают клубнику, цены на которую уже снизились. Однако в некоторых западных регионах на рынках уже появилась черешня по заоблачной цене.