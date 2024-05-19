Доллар перевалит за 40 гривен? Украинцам рассказали, когда это может случиться

Хотя в планах НБУ есть постепенная девальвация, не стоит ожидать резкого ослабления гривны

Официальный курс доллара в Украине может перейти отметку в 40 грн и установиться на уровне 40-40,5 грн/доллар. При этом не стоит волноваться из-за действий Нацбанка, так как прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Таким образом, "зазор" еще есть.

Такой прогноз сделал начальник управления межбанковских операций ПриватБанка Никита Мишаков. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Лично мое мнение: я вижу курс (в июне. – Ред.) в районе 40 грн/доллар, 40,5 грн/доллар, возможно. Но думаю, что со временем, как начнется сезон уборки урожая, вывоз урожая, это скорректируется до 39,5 грн/доллар", – сказал Мишаков.

Он добавил, что хотя в планах НБУ есть постепенная девальвация, не стоит ожидать резкого ослабления гривны.

"Не думаю, что Национальный банк, имея существенно пополненные золотовалютные резервы, допустит скорую девальвацию. Хотя в планах Национального банка и есть постепенная девальвация. Насколько я помню, они до 10% обещали в этом году девальвировать", – подытожил банкир.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 19 мая, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 39,40 грн (покупка) и 39,92 (продажа). Наличный курс — 39,94 (покупка) и 40,02 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 39,43.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как изменится курс доллара в 2024 году. Даниил Гетманцев сделал прогноз.