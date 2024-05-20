Долар скаче: скільки коштує валюта в обмінниках Києва
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Піднялася вартість євро
Курс долара коливається в ширшому коридорі й вже повільно підійшов до 40 гривень. За вихідні американська валюта і падала, і підіймалася.
Євро поступово дорожчає. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 20 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,42 грн
Євро (EUR): 42,75 грн
Злотий (PLN): 10,01 грн
Канадський долар (CAD): 28,91 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,38 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,97 грн
Євро (EUR): 43,37 грн
Злотий (PLN): 10,05 грн
Канадський долар (CAD): 29,38 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,97 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за вихідні підійнявся на декілька копійок.
Купівля: 39,94 грн
Продаж: 40,00 грн
Раніше "Телеграф" писав, чи перевалить курс долара за 40 гривень. Хоча в планах є поступова девальвація, не варто хвилюватися через дії Нацбанку, різкого ослаблення гривні не передбачається.