Долар скаче: скільки коштує валюта в обмінниках Києва

Піднялася вартість євро

Курс долара коливається в ширшому коридорі й вже повільно підійшов до 40 гривень. За вихідні американська валюта і падала, і підіймалася.

Євро поступово дорожчає. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 20 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,42 грн

Євро (EUR): 42,75 грн

Злотий (PLN): 10,01 грн

Канадський долар (CAD): 28,91 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,38 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,97 грн

Євро (EUR): 43,37 грн

Злотий (PLN): 10,05 грн

Канадський долар (CAD): 29,38 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,97 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за вихідні підійнявся на декілька копійок.

Купівля: 39,94 грн

Продаж: 40,00 грн

Раніше "Телеграф" писав, чи перевалить курс долара за 40 гривень. Хоча в планах є поступова девальвація, не варто хвилюватися через дії Нацбанку, різкого ослаблення гривні не передбачається.