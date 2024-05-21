Жители двух городов могут возобновить выплаты для ВПЛ: куда украинцам нужно обратиться

Размер выплаты составляет от 2 до 3 тысяч гривен

Жители Харьковщины, повторно эвакуируемые из опасных регионов, получат выплаты ВПЛ. Размер начисления составляет 2 тысячи гривен и 3 тысячи гривен в зависимости от категории лиц.

Как сообщили в Минреинтеграции, выезжающие из опасных районов Харьковской области лица могут восстановить статус внутренне перемещенных лиц и оформить выплаты. На восстановление статуса имеют право украинцы, включенные в списки эвакуированных.

"В рамках обязательной эвакуации из Волчанска и Липцев повторно выехавшие люди имеют право на выплаты для внутренне перемещенных лиц", — пояснила Вицепремьер-министр Ирина Верещук.

Возобновление выплат будет касаться лиц, внесенных в список эвакуированных, который составляют местные власти.

В то же время местные, самостоятельно выехавшим из населенных пунктов Харьковской области, где объявлена обязательная эвакуация, могут обращаться в Департамент социальной защиты населения Харьковской ОВА по телефону горячей линии: (066) 283-41-43.

Для возобновления статуса внутренне перемещенного лица необходимо обратиться в ЦПАУ или в управление социальной защиты населения в принимающих общинах.

В министерстве напоминают, что помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн ;

; для других лиц — 2000 грн.

Она назначается на 6 месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, жители какого города получат от 15 до 30 тысяч гривен.