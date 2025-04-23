З 1 травня на частину українців чекають зміни: за що платитимуть більше

Ціни зростуть значно

Зміни чекають на частину українців вже з 1 травня. Абонентів мобільного оператора Lifecell попередили про подорожчання послуг.

Про це повідомляється на сайті оператора. Йдеться про корпоративні тарифи, у тому числі й найпопулярніші.

Так, наприклад, починаючи з 1 травня 2025 року вартість тарифних планів "Партнер 160", "Партнер 200" зросте одразу приблизно на 20 та 25 відсотків відповідно. Таким чином за бюджетний тарифний план "Партнер 160" вже з травня потрібно буде платити 190 гривень замість 160. А за "Партнер 200" попросять 250 замість 200 гривень.

Зростання цін торкнеться також і інших корпоративних тарифів оператора. Ба більше, для таких тарифів як "Бізнес старт", "Бізнес свобода", "Бізнес преміум" з 14 травня вводиться щоденна плата за пакет послуг, яка становитиме 5 грн на день.

За бажанням абоненти вищевказаних тарифних планів мають можливість з 24.04.2025 по 31.05.2025 (включно) без додаткової оплати змінити тарифний план на будь-який інший, доступний для підключення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Lifecell закрив популярні тарифи. Що тепер замість них.