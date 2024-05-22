Денежная помощь и гигиенический набор для семей: где идет регистрация на выплату и гуманитарку

Заявителям нужно принести 5 документов

Жители Харьковской области имеют право на определенные выплаты. Регистрация на одну из таких денежных помощей и выдачу гигиенических наборов ЮНИСЕФ будет проводиться в Богодуховском городском совете.

Как говорится на странице Facebook городского совета, на выплату рассчитывают жители города Богодухов, сел Семенов Яр, Москаленки, Мусийки, Паляничники, которые являются семьями с детьми от 0 до 18 лет. Регистрация будет проходить по предварительной записи.

Прием заявок на начисление начинается 22 мая 2024 года в помещении К3 "Богодуховский лицей №2". Он будет работать с 9 утра до 15 часов дня каждый день, кроме выходных.

Документы, необходимые для регистрации:

паспорт гражданина Украины (оригинал) одного из родителей;

справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (оригинал);

свидетельство о рождении ребенка/детей (дети от 14 лет — ID карта);

реквизиты учреждения банка, где будет получена денежная помощь (IBAN);

справка о доходах за 6 месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лицам, пострадавшим от военных действий, получат от 15 до 30 тысяч гривен.