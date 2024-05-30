Подорожчання не буде? Експерт повідомив, що Кабмін відклав підвищення тарифів на світло

Причини такого кроку поки невідомі

Кабінет міністрів України відклав прийняття рішення щодо підвищення тарифу на електроенергію для побутових споживачів. Проте це питання можуть розглянути пізніше.

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, відповідне рішення планували ухвалити під час засідання уряду в четвер, 30 травня.

Попенко зазначив, що це питання зняли з порядку денного. Водночас він підкреслив, що Кабінет міністрів може провести позачергове засідання у п'ятницю, 31 травня, на якому буде розглянуте це рішення.

Нагадаємо, раніше директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко повідомив, що до кінця останнього тижня травня можуть ухвалити рішення про підвищення тарифу на електроенергію. За його словами, для тих, хто споживає більше ніж 100 кВт, тариф буде приблизно 4,80 грн. А для тих, хто менше, сума залишиться незмінною.

Раніше "Телеграф" писав про те, що після підвищення тарифів на світло можуть виникнути більш серйозні відключення. Це пов'язано з літом, тоді ж ремонтна компанія через спекотну погоду й зростання споживання стане дорожчою.