Подорожания не будет? Эксперт сообщил, что Кабмин отложил повышение тарифов на свет

Причины такого шага пока неизвестны

Кабинет министров отложил принятие решения о повышении тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей. Однако этот вопрос может быть рассмотрен позже.

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, соответствующее решение планировалось принять во время заседания правительства в четверг, 30 мая.

Попенко отметил, что этот вопрос был снят с повестки дня. В то же время он подчеркнул, что Кабинет министров может провести внеочередное заседание в пятницу, 31 мая, на котором будет рассмотрено это решение.

Напомним, ранее директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко сообщил, что до конца последней недели мая могут принять решение о повышении тарифа на электроэнергию. По его словам, для тех, кто потребляет более 100 кВт, тариф будет примерно 4,80 грн. А для тех, кто меньше, сумма останется неизменной.

Ранее "Телеграф" писал о том, что после повышения тарифов на свет могут возникнуть более серьезные отключения. Это связано с летом, тогда ремонтная компания из-за жаркой погоды и роста потребления станет дороже.