Курс доллара в начале июне – какие три фактора на него повлияют

Любой из них может поменять курс, правда не сильно

Цена доллара в столичных обменниках продолжает расти, равно как и официальный курс. Теперь НБУ установил для американской валюты обменный курс в 40,48 грн. Однако при этом соотношение валют в обменных пунктах примерно на 50 копеек выше и за доллар в обменниках дают почти 41 гривну.

Как рассказал "Телеграфу" начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой, сейчас на курс доллара "давят" три основных фактора. Это тарифы на электроэнергию, уровень девальвации в мае и позиция НБУ.

Так, в случае роста стоимости электроэнергии может произойти заметное увеличение инфляции, что станет заметно как раз на курсовых показателях. А от уровня обесценивания гривны в мае можно будет прогнозировать дальнейшие темпы девальвации согласно планам бюджета на 2024-й год, по которому курс доллара должен составить 40,7 грн.

В то же время эксперт предполагает, что до 10 июня валютный рынок будет жить в условиях определенных инерционных процессов: следует понимать, что в условиях режима "управляемой гибкости" слишком сильные курсовые скачки почти невозможны. Ведь регулятор, невзирая на введенное свободное курсообразование на межбанке, оставляет за собой возможность вмешаться в случае возникновения каких-либо критических проявлений (например, в случае ажиотажного увеличения спроса на валюту).

Таким образом валютный коридор с 3 по 9 июня будет составлять 40-41 гривну, ежедневные колебания не превысят 50 копеек, а разница по курсу купли-продажи в обменных пунктах составит до 1 гривны на долларе.

"Общая ситуация в течение первой декады июня будет достаточно похожа на майскую: частые валютные изменения, которые будут происходить в системе "вверх-вниз" и наоборот. Однако рынок почти адаптировался к таким событиям: скорее всего, изменение векторов будет длиться 3-4 дня. Именно поэтому мы считаем, что в недельном разрезе любые курсовые преобразования будут малозаметными, а потому они не навредят общей конъюнктуре", — резюмирует Тарас Лесовой.

По словам экономиста Александра Савченко, рост курса доллара вызван сознательными действиями Национального банка Украины. Таким образом НБУ несколько улучшает внешнеторговый баланс страны.