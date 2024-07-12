НБУ підняв офіційний курс: скільки нині коштує долар

Українська гривня знецінюється

Національний банк України ще трохи послабив гривню. Офіційний курс долара зріс на 20 копійок.

Євро та інші іноземні валюти теж підскочили. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 12 липня Нацбанк встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,88 грн

Євро (EUR): 44,38 грн

Злотий (PLN): 10,43 грн

Канадський долар (CAD): 29,99 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,52 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 41,08 грн

Євро (EUR): 44,66 грн

Злотий (PLN): 10,42 грн

Канадський долар (CAD): 30,16 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,85 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 40,70 грн — продаж 41,20 грн

Євро (EUR): купівля 44,02 грн — продаж 44,80 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара піднявся на десяток копійок.

Купівля: 41,02 грн

Продаж: 41,13 грн

Раніше "Телеграф" писав, коли долар в Україні здорожчає. Протягом 2025-2027 років прогнозується уповільнення зростання економіки та здорожчання американської валюти.