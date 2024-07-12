НБУ підняв офіційний курс: скільки нині коштує долар
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Українська гривня знецінюється
Національний банк України ще трохи послабив гривню. Офіційний курс долара зріс на 20 копійок.
Євро та інші іноземні валюти теж підскочили. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 12 липня Нацбанк встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 40,88 грн
Євро (EUR): 44,38 грн
Злотий (PLN): 10,43 грн
Канадський долар (CAD): 29,99 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,52 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 41,08 грн
Євро (EUR): 44,66 грн
Злотий (PLN): 10,42 грн
Канадський долар (CAD): 30,16 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,85 грн
Курс у банках
Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.
Долар США (USD): купівля 40,70 грн — продаж 41,20 грн
Євро (EUR): купівля 44,02 грн — продаж 44,80 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара піднявся на десяток копійок.
Купівля: 41,02 грн
Продаж: 41,13 грн
Раніше "Телеграф" писав, коли долар в Україні здорожчає. Протягом 2025-2027 років прогнозується уповільнення зростання економіки та здорожчання американської валюти.