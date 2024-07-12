Гривня будет падать постепенно: прогноз банкиров не радует

На рынке будут сформированы новые валютные коридоры

Рост курса доллара во вторую неделю июля приостановился и замер на уровне около 41 гривни. Тем самым ситуация на валютном рынке пока стабилизировалась, но уже в августе ситуация может серьезно измениться.

Такой прогноз "Телеграфу" дал начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой. По его словам, инфляция постепенно давит на курс, но эффект пока накапливается, а основные валютные изменения следует уже ожидать примерно со второй половины августа.

Как считает эксперт, вряд ли стоит ждать чего-то резкого и неконтролируемого: благодаря режиму "управляемой гибкости" регулятор сможет избежать любых ажиотажных процессов, продавая валюту для снижения спроса. Кроме того, инфляционные темпы не будут выбиваться за озвученные прогнозы — а это 5-6% во втором полугодии (в целом в 2024 году инфляция ожидается на уровне 8,2%).

В то же время может повториться ситуация апреля-мая, когда девальвация гривни суммарно составила 4%, что может повториться в сентябре-октябре.

"Поскольку к концу года ожидаемый курс доллара может составить 42,1 грн, можно предположить, что именно со второй половины августа и до конца сентября на рынке будут сформированы новые валютные коридоры, которые будут совпадать с экономическим прогнозом: 41–42 грн/$ и 44–47 грн/€. Но как это и наблюдалось в апреле-мае, рост курсов валют не произойдет внезапно, просто ежедневно курс будет прибавлять несколько десятков копеек", — подчеркнул Лесовой.

Что до периода с 15 по 21 июля, то по словам эксперта, наличный доллар вряд ли превысит показатель 41,2 гривни, а разница купли-продажи валюты может составить до 50 копеек. В целом же, как прогнозируют эксперты, в июле стоит ожидать умеренного удешевления гривны по отношению к доллару примерно до уровня 41,25 грн.

Напомним, замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса спрогнозировал, каких показателей достигнет доллар во втором полугодии 2024 года.