Виплата сім'ям, що постраждали під час атаки на Охматдит: яка сума та куди звернутись

Кошти вже на рахунку понад 200 сімей

Родини, які постраждали внаслідок атаки по Охматдиту, мають право на одноразову грошову допомогу. Її максимальна сума — 54 тисячі гривень.

Перші суми вже були перераховані на рахунки понад 700 людей. Куди треба звернутись, аби отримати гроші, повідомили в Мінсоцполітики.

Атака з боку РФ по дитячій лікарні Охматдит відбулась 8 липня. У НДСЛ проходили лікування діти з найважчими діагнозами по всій Україні.

Для родин з дітьми, які постраждали тоді від бомбардувань і авіаударів, Уряд, за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), забезпечить виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 10 800 грн на одну людину. Максимальна сума виплати на сім'ю становитиме 54 000 грн (5 осіб).

На таку допомогу розраховують:

родини з дітьми, які проходили лікування в НДСЛ Охматдит на момент атаки 8 липня;

сім'ї з дітьми постраждалих працівників приватного медичного закладу, на який також була здійснена атака.

Скільки родин вже отримали допомогу і куди потрібно звернутись

Згідно з даними, наразі ця виплата була нарахована для 206 сімей, загалом це — 709 людей, серед яких — 331 дитина.

У Мінсоцполітики наголошують, якщо дитина проходила лікування в НДСЛ Охматдит на момент 8 липня і постраждала від атаки на лікарню, а батьки протягом найближчого тижня не отримали інформації про виплату, треба звернутися за телефоном гарячої лінії — 0 800 600 017. Дзвонити можна з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 20:00, у суботу з 9:00 до 18:00, неділя — вихідний, дзвінки — безкоштовні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на дітей, які залишились без батьківського піклування, передбачена грошова допомога.