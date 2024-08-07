Семья пенсионера может получить вместо него выплаты: какие документы нужны

Это также касается и пенсионного начисления

В Украине родственники умершего пенсионера могут получить вместо него невыплаченные ему положенные начисления. Для этого необходимо подготовить определенные документы.

Чтобы получить недовыплаченную пенсию, следует обратиться в ПФУ со специальным заявлением. Об этом сообщили на сайте Пенсионного фонда Украины.

К этому заявлению необходимо добавить следующие документы:

свидетельство о смерти пенсионера;

удостоверение личности заявителя;

документы, удостоверяющие родственные отношения с умершим пенсионером;

реквизиты банковского счёта получателя.

Кроме этих документов, членам семьи следует предоставить документальное подтверждение о совместном проживании с пенсионером на день его смерти. А также сообщить о том, если на содержании покойника находились нетрудоспособные родственники.

Как обратиться в ПФУ через веб-портал

Нужно сделать следующие шаги:

Пройти авторизацию в вебпортале ПФУ.

Перейти в раздел "О пенсионном обеспечении".

Выбрать вкладку "Заявление на выплату недополученной пенсии".

Заполнить бланк;

Добавить скан-копии указанных документов.

Согласиться на обработку персональных данных и нажать "Сформировать заявление";

Отслеживать статус обработки заявления в разделе "Мои обращения".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему некоторые лица получают пенсию ниже, чем должно начисляться.