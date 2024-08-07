Семья пенсионера может получить вместо него выплаты: какие документы нужны
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Это также касается и пенсионного начисления
В Украине родственники умершего пенсионера могут получить вместо него невыплаченные ему положенные начисления. Для этого необходимо подготовить определенные документы.
Чтобы получить недовыплаченную пенсию, следует обратиться в ПФУ со специальным заявлением. Об этом сообщили на сайте Пенсионного фонда Украины.
К этому заявлению необходимо добавить следующие документы:
- свидетельство о смерти пенсионера;
- удостоверение личности заявителя;
- документы, удостоверяющие родственные отношения с умершим пенсионером;
- реквизиты банковского счёта получателя.
Кроме этих документов, членам семьи следует предоставить документальное подтверждение о совместном проживании с пенсионером на день его смерти. А также сообщить о том, если на содержании покойника находились нетрудоспособные родственники.
Как обратиться в ПФУ через веб-портал
Нужно сделать следующие шаги:
- Пройти авторизацию в вебпортале ПФУ.
- Перейти в раздел "О пенсионном обеспечении".
- Выбрать вкладку "Заявление на выплату недополученной пенсии".
- Заполнить бланк;
- Добавить скан-копии указанных документов.
- Согласиться на обработку персональных данных и нажать "Сформировать заявление";
- Отслеживать статус обработки заявления в разделе "Мои обращения".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему некоторые лица получают пенсию ниже, чем должно начисляться.