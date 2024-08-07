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Семья пенсионера может получить вместо него выплаты: какие документы нужны

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Гривна
Гривна. Фото Радио свобода

Это также касается и пенсионного начисления

В Украине родственники умершего пенсионера могут получить вместо него невыплаченные ему положенные начисления. Для этого необходимо подготовить определенные документы.

Чтобы получить недовыплаченную пенсию, следует обратиться в ПФУ со специальным заявлением. Об этом сообщили на сайте Пенсионного фонда Украины.

К этому заявлению необходимо добавить следующие документы:

  • свидетельство о смерти пенсионера;
  • удостоверение личности заявителя;
  • документы, удостоверяющие родственные отношения с умершим пенсионером;
  • реквизиты банковского счёта получателя.

Кроме этих документов, членам семьи следует предоставить документальное подтверждение о совместном проживании с пенсионером на день его смерти. А также сообщить о том, если на содержании покойника находились нетрудоспособные родственники.

Как обратиться в ПФУ через веб-портал

Нужно сделать следующие шаги:

  • Пройти авторизацию в вебпортале ПФУ.
  • Перейти в раздел "О пенсионном обеспечении".
  • Выбрать вкладку "Заявление на выплату недополученной пенсии".
  • Заполнить бланк;
  • Добавить скан-копии указанных документов.
  • Согласиться на обработку персональных данных и нажать "Сформировать заявление";
  • Отслеживать статус обработки заявления в разделе "Мои обращения".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему некоторые лица получают пенсию ниже, чем должно начисляться.

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#Пенсии #Пенсия #Померлі