Надбавка за особенности прохождения службы: кто из военных может ее получить

Это предусмотрено постановлением Кабмина

Украинским военным предусмотрено ежемесячное денежное обеспечение. К нему также могут быть начислены дополнительные выплаты в виде надбавки за особенности прохождения службы.

Процент, по которому будет рассчитываться прибавка, зависит от категории военнослужащих. Об этом сообщается в дайджесте Armyinform.

Кто из военнослужащих получит надбавку за особенности прохождения службы

Все военнослужащие — 65%

Военнослужащие, проходящие военную службу на должностях: в составе боевых обслуг (очередных боевых обслуг) (изменений) воинских частей и подразделений, несущих боевые дежурства по противовоздушной обороне, противолодочной обороны (при условии несения в прошлом месяце боевого дежурства); Командиров и старших механиков-водителей танков и гаубических самоходно-артиллерийских установок в подразделениях хранения и обслуживания бронетанковой техники; Наземных авиационных специалистов, обеспечивающих безопасность полетов самолетов и вертолетов согласно утвержденному Министром обороны Украины перечню должностей; Наземного инженерно-технического состава, участвующих в подготовке и проведении испытаний, обеспечении безопасности полетов по методике лётных испытаний авиационных комплексов и другого бортового и навесного оборудования летательных аппаратов — 78%;

Военнослужащие, проходящие военную службу в должностях: инструкторского и преподавательского состава учебных центров (центров подготовки), полигонов; в дисциплинарных воинских частях; инструкторов по боевой армейской системе; военнослужащие, имеющие сертификат инструктора боевой армейской системы (при условии фактического проведения занятий с личным составом по этой системе) — 81,3%;

Военнослужащие, проходящие военную службу в должностях: в экипажах танков, самоходно-артиллерийских установок, зенитных самоходных установок, боевых машин пехоты, боевых разведывательных и десантных машин, самоходных гаубиц; в учебных танковых частях и подразделениях на должностях старших инструкторов и инструкторов по вождению танков и самоходно-артиллерийских установок, входящих по штату в обслугу экипажей этих боевых машин как старшие механики-водители или механики-водители; обслуг самоходных пусковых установок зенитных ракетных комплексов и самоходных станций обнаружения и наведения этих комплексов – 84,5%;

Военнослужащие, проходящие военную службу на должностях: водолазов (при условии допущения к выполнению водолазных работ); в экипажах надводных кораблей, морских судов, самоходных рейдовых судов, катеров; в соединениях, воинских частях и подразделениях ВДС (ДШУ), ССО, морской пехоты и воинских частях А1420, А1430 ВМС Вооруженных сил Украины; в воинских частях и подразделениях специального назначения Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины (согласно перечню, утвержденному Министром обороны Украины); в поисково-спасательной и парашютно-десантной службах (центрах, группах), штатных спортивных командах по парашютным видам спорта, парашютистов-испытателей — 87,8%;

Военнослужащие, проходящие военную службу в должностях штатных пожарных расчетов (команд) воинских частей (за время выполнения работ по ликвидации пожаров) — 94,3%;

Военнослужащие, проходящие военную службу на должностях летного состава — 100%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие выплаты могут получить военные за ордена.