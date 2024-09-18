Можна ще подати заяву: хто з ветеранів отримає виплату після Дня Незалежності

Сума вираховується індивідуально

До Дня Незалежності нашої країни ветеранам державою було передбачено нарахування грошової виплати. Якщо вони не встигли подати заяви, то це можна зробити до 1 жовтня 2024 року.

Здійснення виплати регулюється законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та і "Про жертви нацистських переслідувань". Про це інформує Пенсійний фонд.

На інформаційній сторінці нагадують, що на виплату мали право такі категорії осіб:

Деякі пенсіонери, а саме ті, хто має право на це нарахування. Їм виплати здійснили з 4 серпня без додаткового звернення;

Їм виплати здійснили з 4 серпня без додаткового звернення; Ветерани війни, що проходять службу чи працюють та не є пенсіонерами. Їм кошти були спрямовані на небюджетні рахунки їх військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу / працюють, на підставі поданих заявок;

Особи, які мають право на ці кошти, водночас не проходять службу чи не працюють, а також не є пенсіонерами, мали подати заяву до Пенсійного фонду України. У такому випадку виплата надійшла за місцем проживання на поточний рахунок.

А от для осіб, що належать до другої категорії одержувачів виплати, є можливість подати заяву до 1 жовтня 2024 року. Однак не подання заяви вчасно має аргументуватись об'єктивною причиною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові можуть отримати виплати за нагороди.