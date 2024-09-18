Можно еще подать заявление: кто из ветеранов получит выплату после Дня Независимости

Сумма рассчитывается индивидуально

Ко Дню независимости нашей страны ветеранам государством было предусмотрено начисление денежной выплаты. Если они не успели подать заявления, это можно сделать до 1 октября 2024 года.

Осуществление выплаты регулируется законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований". Об этом сообщает Пенсионный фонд.

На информационной странице напоминают, что на выплату имели право следующие категории лиц:

Некоторые пенсионеры, а именно те, кто имеет право на это начисление. Им выплаты произвели с 4 августа без дополнительного обращения;

Им выплаты произвели с 4 августа без дополнительного обращения; Ветераны войны, проходящие службу или работающие и не пенсионеры. Им средства были направлены на внебюджетные счета их воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу/работают, на основании поданных заявок;

Лица, имеющие право на эти средства, одновременно не проходят службу или не работают, а также не являются пенсионерами, должны были подать заявление в Пенсионный фонд Украины. В этом случае выплата поступила по месту жительства на текущий счет.

А вот для лиц, принадлежащих второй категории получателей выплаты, есть возможность подать заявление до 1 октября 2024 года. Однако не подача заявления своевременно должна аргументироваться объективной причиной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные могут получить выплаты за награды.