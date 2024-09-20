Что будет с курсом доллара в конце года: эксперт дал прогноз

Обесценивание гривни точно будет

До конца текущего года эксперты прогнозировали, что курс доллара может вырасти до или чуть более 42 гривен, но их ожидания ухудшились.

Как информирует руководитель департамента макроэкономических исследований финансовой группы ICU Виталий Ваврищук в интервью для LIGA.net, обесценение гривни во втором полугодии 2024 года будет умеренным, чем в первом. В то же время, ситуацию на валютном рынке будет формировать Национальный банк Украины.

"Мы ясно понимаем, что необходимо гривну постепенно ослаблять. Страна живет с огромными дисбалансами внешних счетов. Их нужно постепенно снижать, ведь они делают экономику уязвимой", — пояснил Ваврищук.

Он прогнозирует, что к концу года курс доллара будет колебаться в коридоре 42-43 гривен.

Курс доллара в Украине на 20 сентября

По данным портала Минфин, в пятницу, 20 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,25 грн (покупка) и 41,75 (продажа). Наличный курс — 41,65 (покупка) и 41,74 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,4445 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда ждать серьезного роста курса доллара до 45 гривен в Украине.