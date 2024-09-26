Вище 42 поки не очікується? В яких межах коливатиметься курс долара до кінця тижня

Нацбанк слідкує за коливаннями

На українському ринку продовжує коливатись курс долара. Експерт прогнозує, що Національний банк поки не готовий до того, аби підвищити офіційні показники до 42 гривень.

До кінця поточного тижня курс американської валюти в банках перебуватиме в межах коридору від 40,90 до 41,85 гривні, а в обмінниках фінкомпаній — від 41,00 до 41,80 гривень. Про це повідомив аналітик Олексій Козирев, передає Мінфін.

"Більшість обмінників фінкомпаній і банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 копійок, а за євро — у межах від 20 до 40 копійок. Але збережуться і мережі обмінників фінкомпаній, які продовжуватимуть тримати спред між купівлею і продажем за доларом і за євро в межах до 70 копійок і навіть до 1 гривні. Особливо цим "грішитимуть" обмінники у великих торгових точках, де завжди спостерігається підвищена потреба у населення в гривні, і охочих здати валюту досить багато", — каже він.

Водночас він пояснює, що наразі в планах Нацбанку немає підвищення офіційного курсу долара до 42 гривень. Регулятор буде вимушений тримати показники ниже цього рівня до листопада-грудня 2024 року.

Курс долара в Україні станом на 26 вересня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 26 вересня, середній курс долара в українських банках становить 41,15 грн (купівля) та 41,60 (продаж). Готівковий курс — 41,40 (купівля) та 41,51 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,3744 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим може допомогти курс долара вище 42 гривень Україні.