Курс падатиме: чи очікується долар по 41 гривні до кінця тижня

Тиск на показники припинився

На валютному ринку України поки не відбувається значних коливань. До кінця поточного тижня прогнозується зниження курсу долара.

Причинами здешевлення американської валюти стануть завершення періоду сплати заробітних плат та низький міжбанківський курс. Про це повідомила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, передає 24 Канал.

"Значних виплат по ОВДП, що могли б суттєво вплинути на валютний ринок, цього тижня не заплановано", — каже банкірка.

Тож, за її прогнозом, курс буде більш-менш стабільним у двох сегментах — на готівковому ринку та міжбанку. Його коридор коливань упродовж 10-13 жовтня очікується у межах 41,3-41,7 гривні.

Курс долара в Україні станом на 10 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 10 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 41,05 грн (купівля) та 41,50 (продаж). Готівковий курс — 41,36 (купівля) та 41,43 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,1934 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких межах коливатиметься курс долара в Україні в кінці жовтня.