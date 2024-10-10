Курс будет падать: ожидается ли доллар по 41 гривне до конца недели

Давление на показатели прекратилось

На валютном рынке Украины пока не происходят значительные колебания. К концу текущей недели прогнозируется понижение курса доллара.

Причинами удешевления американской валюты станут завершение периода оплаты заработной платы и низкий межбанковский курс. Об этом сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает 24 канал.

"Значительные выплаты по ОВГЗ, которые могли бы существенно повлиять на валютный рынок, на этой неделе не запланированы ", — говорит банкир.

Так что, по ее прогнозу, курс будет более или менее стабильным в двух сегментах — на наличном рынке и межбанке. Его коридор колебаний 10-13 октября ожидается в пределах 41,3-41,7 гривны.

Курс доллара в Украине на 10 октября

По данным портала "Минфин", в четверг, 10 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,05 грн (покупка) и 41,50 (продажа). Наличный курс — 41,36 (покупка) и 41,43 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,1934 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких пределах будет колебаться курс доллара в Украине в конце октября.