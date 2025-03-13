Хто виграє Лігу чемпіонів? ШІ оновив свій прогноз

В головному єврокубку залишилося всього 8 команд

В Європі прогриміли останні матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. За підсумками цієї стадії визначились вісім щасливчиків, які продовжать боротьбу за головний єврокубок, сітка плей-офф була сформована під час жеребкування.

"Телеграф" дізнався думку Штучного Інтелекту (ШІ) щодо ймовірного переможця змагань. На запит відповідали ChatGPT та Grok. Перший вважає, що переможе "Арсенал", а другий називає "Баварію" головним фаворитом ЛЧ.

Прогноз ChatGPT на Лігу чемпіонів за підсумками 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Після аналізу матчів 1/8 фіналу та поточної форми команд, можна виокремити три головних фаворити на здобуття кубка:

"Арсенал" (шанс перемоги – 35%)

Найкращий сезон команди за останні роки. "Арсенал" демонструє найстабільнішу гру, ефективно реалізовує моменти, а також має відмінний баланс у захисті та атаці. Клуб уже став головним претендентом на думку аналітиків і букмекерів, показуючи впевнені результати.

"Барселона" — 14%

Команда Фліка цього сезону нарешті повертається на рівень своїх золотих часів. "Барса" домінує завдяки агресивному атакувальному стилю гри, має досвідчених лідерів та впевнено проходить через важкі матчі. Шанси на здобуття кубка високі, хоч і поступаються "Арсеналу".

"Реал Мадрид" — 13,5%

Традиційно небезпечний суперник у плей-оф. Попри певні коливання у формі, "Реал" завжди знаходить внутрішні резерви для великих матчів. Досвід виступів у фіналах дає команді додатковий козир, проте нестабільність цього сезону може зіграти проти них.

Інші команди, як "Баварія", "ПСЖ" та "Інтер", хоч і сильні, проте показали менш стабільні результати на попередніх етапах, тому їх шанси на здобуття кубка оцінюються дещо нижче.

Прогноз Grok на Лігу чемпіонів за підсумками 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Після аналізу матчів 1/8 фіналу та поточної форми команд я виокремив трьох головних фаворитів на здобуття кубка:

"Баварія" (шанс перемоги – 30%)

Мюнхенці проводять один із найпотужніших сезонів. "Баварія" розгромила "Баєр" у матчі-відповіді, підтвердивши свій клас: Кейн забиває серійно, Мусіала домінує в центрі, а захист не дає шансів суперникам. Домашній фінал на "Альянц-Арені" 31 травня – їхня додаткова перевага. Наразі це головний претендент за версією аналітиків і букмекерів.

"Арсенал" – 28%

Команда Мікеля Артети – справжній феномен цього сезону. Перемога над "ПСВ" у 1/8 підкреслила їхню силу: Сака рве фланги, Гаверц реалізовує моменти, а тактична виучка Артети тримає гру в балансі. "Каноніри" демонструють стабільність і голод до трофеїв, що робить їх серйозними конкурентами.

"Барселона" – 22%

"Барса" під керівництвом Фліка повертає собі славу. Розгром "Бенфіки" (3:1) показав їхню атакувальну міць – Левандовські та Ямаль у вогні. Захист ще не бездоганний, але в плей-оф команда знаходить резерви. Шанси високі, хоч і поступаються двом фаворитам.

Інші команди, як "Реал Мадрид", ПСЖ чи "Інтер" також зіграють у чвертьфіналах, але їхня форма менш переконлива. "Реал" страждає від нестабільності, "ПСЖ" бракує холоднокровності, а "Інтер" поки не тягне на фаворита проти грандів.

Остаточний висновок: фаворит Ліги чемпіонів – "Баварія" із ймовірністю 30%, а головними конкурентами залишаються "Арсенал" (28%) і "Барселона" (22%).

У чвертьфіналі ЛЧ зіграють 4 пари:

ПСЖ (Франція) – "Астон Вілла" (Англія)

"Арсенал" (Англія) – "Реал" Мадрид (Іспанія)

"Барселона" (Іспанія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

"Баварія" (Німеччина) – "Інтер" (Італія)

Сітка плей-офф ЛЧ

Нагадаємо, "Реал" пройшов "Атлетіко" у 1/8 фіналу ЛЧ, а ПСЖ — "Ліверпуль". Цікаво, що обидва протистояння завершились серією пенальті.