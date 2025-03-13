Про поліграф, телефон і затримання: підозрюваному у вбивстві Фаріон поставили низку цікавих запитань (відео)

Зінченко згадав закон та відповів журналістам

Вбивство Ірини Фаріон розглядається на черговому засіданні суду 13 березня у Львові. Під час засідання мають продовжити перегляд відео з місця вбивства. У попередньому засіданні оголосили перерву через технічні проблеми.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду. Близько 10:15 В’ячеслава Зінченка привезли до суду у шоломі та бронежилеті. Засідання розпочалося о 11:00.

У засіданні знову не бере участь адвокатка Софії Особи (донька Ірини Фаріон) Наталія Романик. Софія Особа не заперечує проти продовження засідання за її відсутності.

Суддя повідомив про заборону прямої трансляції судового засідання, зокрема у соціальних мережах.

Після цього у суді розпочали дослідження відео доказів, зокрема перегляду відео слідчих із місця вбивства Ірини Фаріон.

Під час технічної перерви В’ячеслав Зінченко поспілкувався із журналістами. Обвинувачений повідомив, що йому не пропонували пройти тест на поліграфі. Його також запитали, чи хотів би він пройти поліграф, Зінченко відповів, що йому не запропонують таку процедуру, адже досудове розслідування закінчилось. Він додав, що планує давати свідчення у суді.

На запитання, чи переглядав Зінченко проєкт Ірини Фаріон "Ген українців" він відповів, що його телефон вилучили й там є всі його акаунти, там буде видно, бо сам він не пригадує.

Також Зінченко розповів, як відбувалося його затримання: "Спочатку якась людина в цивільному підійшла і дала мені по щоці і каже "давай пароль від телефону, бо телефон крадений", але потім вже нормально прийшов слідчий і все нормально пояснив". І додав, що не надав пароль від телефону.

Також журналісти запитували, що В’ячеслав Зінченко робив у Брюховицькому лісі та чи був там, але обвинувачений сказав, що "все під час судового розгляду дізнаєтеся".

Донька вбитої Фаріон Софія Особа каже, що підозрюваний буде все заперечувати. За її словами, він був у Брюховицькому лісі.

"Він переховував свої речі. Звичайно, він буде заперечувати, що він не замовляв одяг. Я хочу, щоб він пройшов детектор брехні… Він може зробити це прямо зараз. Ви можете його запитати, що він робив 17 липня, коли гуляв по вулиці Масарика і не встиг вбити маму. Запитайте його, як він тікав до гори по Малогоголівській", — сказала вона.

Журналіст каже, що досудове розслідування завершено і запитав в Особи, яка необхідність проводити детектор брехні. Вона відповіла, що якщо він вважає себе невинним, то чому він боїться проходити поліграф.

"Люди, які його підтримують не достойні жити в Україні", — заявила вона.

За її словами, Зінченко сидітиме довічно. "Він казав в матеріал справи, що він писав нотатки. Його телефон перевірили і достеменно відомо, що він писав і кого ще хотів вбити. Тому хай зараз не корчить з себе незрозуміло кого, що не знає про що говориться. Він знає Масарика, знає лавку, знає де на ній сидів, знає якими кроками ходила Ірина Фаріон і як він швидко підбіг".

Розслідування вбивства Ірини Фаріон — що відомо

13 лютого Шевченківський районний суд Львова почав розгляд по суті справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Слідство вважає, що В’ячеслав Зінченко ввечері 19 липня 2024 року підстеріг мовознавицю Ірину Фаріон у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Як зазначається, він наблизився до жінки та вистрілив їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні .

Після зміни підозри Зінченка підозрюють в умисному вбивстві людини у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Прокурор заявив, що Зінченко у 2022 році долучився до Telegram-групи націонал-соціалістичного угруповання NS/WP. У 2024 році приєднався також до групи, яка повʼязана з російською неонацистською організацією. Ці спільноти пропагують культ насильства й жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію.

За даними слідства, в Зінченка могла виникнути особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови. Хоча заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов заявляв після особистого спілкування із Зінченком, що той є "абсолютно проукраїнським". Але, мовляв, хлопець "вважає, що не треба розділяти українське суспільство".

Сам Зінченко відкидає причетність до вбивства Фаріон. Також заперечує проти цивільного позову, у якому донька вбитої мовознавиці Софія Особа просить про компенсацію в 15 млн гривень за вбивство матері.

За висунутими статтями хлопцю загрожує довічне позбавлення волі.