Кремль вимагає більшого: помічник Путіна зробив заяву про перемир'я з Україною

Москва натякнула на нові вимоги до США у війні проти України.

Помічник президента Росії з міжнародних питань Юрій Ушаков заявив, що під час розмови з радником президента США з національної безпеки Майком Уолтцом виклав російську позицію щодо війни з Україною.

Як повідомляє видання Комерсант, Москва прагне довгострокового вирішення, а не тимчасового перемир’я.

"Запропоноване Вашингтоном 30-денне припинення вогню — це лише тимчасова перепочинок для українських військових", — заявив Ушаков.

За словами Юрія Ушакова, він підтримує регулярний зв’язок із Майком Уолтцом, і під час останньої телефонної розмови той проінформував його про ключові підсумки переговорів з українською делегацією в Джидді.

"Вчора він мені зателефонував і повідомив про основні результати переговорів. Ми висловили свою позицію і сподіваємося, що США її врахують у подальшій роботі", — зазначив помічник Путіна.

Окремо Ушаков наголосив, що адміністрація Дональда Трампа розуміє неможливість членства України в НАТО.

"У питанні вступу України до Альянсу не може бути жодних компромісів", — підкреслив він.

Також Юрій Ушаков повідомив, що США вже визначили посередника для переговорів із Росією, проте це не є Стів Віткофф.

Володимир Путін поки не поспішає коментувати можливість припинення вогню на лінії зіткнення чи мирних переговорів, повідомляє спецкор "Коммерсанта" Колесніков. За його словами, переговори з Олександром Лукашенком заплановані на 14:00 за московським часом, після чого відбудеться обговорення у розширеному складі, обід і лише потім пресконференція. На ній, за даними "Коммерсанта", кожна сторона матиме можливість поставити по три запитання.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 30-денне припинення вогню між США та Україною було погоджене напередодні, однак Росія поки не дала офіційної відповіді на цю ініціативу.