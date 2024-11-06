Цены на фрукты и овощи заметно вырастут: когда ожидать удорожания

Есть факторы, которые повлияли на ценообразование

Цены на украинском рынке продолжают расти и удорожание стимулируют определенные факторы. Эксперт прогнозирует дальнейшую негативную тенденцию.

Как говорит ученая Института аграрной экономики Инна Сало в комментарии для "24 Канала", на стоимость повлияли жара и засуха, оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на топливо.

Она прогнозирует, что в ноябре будут дорожать овощи до 15%. Например, до 35 гривен за кило может вырасти цена на капусту белокочанную, до 20 гривен подорожает репчатый лук, а до 34 гривен — картофель.

В то же время, ученая добавляет, что в конце октября цена на яблоки составляла 31,72 гривны, что на 15% выше стоимости в сентябре. Виноград же подешевел до 129,03 гривны за кило, то есть на 1%. Эти два фрукта подорожают до 7% в ноябре.

А вот стоимость импортируемых продуктов будет высокой:

апельсины будут стоить до 100 гривен за кило;

цены на лимоны составят до 75 гривен;

мандарины можно будет купить до 80 гривен;

бананы будут предлагаться по цене до 60 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине будет дорожать популярная крупа.