Порядок виплати при народженні дитини змінять: чого очікувати батькам

З наступного року для батьків з новонародженою дитиною держава завжди здійснюватиме компенсацію за "Пакунок малюка"

В Україні молодим батькам держава виплачує грошову компенсацію за "Пакунок малюка" при народженні дитини. З 2025 року її нарахування стане на постійній основі.

Крім того, тепер до програми зможуть доєднатись і інші банки, через які можна буде отримати кошти, адже раніше в цьому брав участь тільки ПриватБанк. Про це свідчить проєкт постанови Кабміну на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Тож, виплати, які раніше здійснювались в межах пілотного проєкту, тепер стануть доступними постійно. Наступного року розмір грошової компенсації на одну дитину пропонують встановити в межах 7 689 грн.

Водночас державна служба у справах дітей буде публікувати на своєму сайті перелік уповноважених банків, які укладуть договір про взаємодію.

Що таке "Пакунок малюка"

"Пакунок малюка" — це одноразова допомога батькам, у яких народилась дитина. Ця допомога надається у вигляді бебі-боксу для новонароджених і містить усе необхідне для догляду за малюком, зокрема:

підгузки;

ковдри;

одяг;

іграшки;

рушники;

інші необхідні засоби.

Якщо батьки відмовляються від пакунка, то їм держава здійснить одноразову грошову виплату, яку можна оформити кількома способами:

через е-Малятко ;

звернутися із заявою особисто до органів соціального захисту або ЦНАПу за місцем проживання;

надіслати заявку поштою до управління соціального захисту райдержадміністрації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто зі сімей може отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ.