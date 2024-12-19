В 2025 году украинцев ожидает подорожание продуктов: за что будем платить больше

На это влияют несколько факторов

В Украине могут вырасти цены на мясо, молоко и овощи. Эти продукты могут подорожать на 10–15% уже к концу зимы.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Он подчеркнул, что в этом году ситуация с продовольствием усложнилась из-за жаркого лета, потери урожаев, инфляции и роста затрат на хранение продукции.

"Из-за ряда факторов произошел достаточно сильный рост цен. К сожалению, прогнозы на зимний период не были такими, чтобы характеризоваться снижением", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что из-за жаркого лета украинские аграрии потеряли значительное количество овощей, которое должны были закладываться на хранение. По словам Марчука, кое-где потери в южных регионах в пик созревания культур достигали 30%, что является достаточно большим объемом.

Он также отметил, что ожидается подорожание фруктов. Эксперт пояснил, что на стоимость импортированных фруктов будет влиять курс гривни по отношению к доллару.

Напомним, руководитель отдела маркетинга оптового сельскохозяйственного рынка "Шувар" Татьяна Попович рассказала, какие продукты больше всего подорожают к праздникам. Она пояснила, что ситуация с подорожанием продуктов праздничного стола в Украине наблюдается ежегодно.