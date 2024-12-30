Доллар впервые поднялся выше 42 гривен: чего ждать от курса валют в 2025 году

Курс доллара побил рекорд

Официальный курс украинской национальной валюты впервые достиг отметок в 42 гривны за один доллар США. При этом не исключено, что в следующем году ослабление гривны продолжится.

Об этом говорится в официальном курсе валют НБУ на 31 декабря. На графике видно, что стоимость доллара почти достигла отметки в 42 гривен 24 и 25 декабря, но затем она вновь упала.

Таким образом, по состоянию на последний день 2024 года стоимость доллара составила 42,0390 гривны.

Курс других популярных валют установлен на следующем уровне:

1 евро — 43,9266 грн;

1 злотый — 10,2966 грн;

1 фунт стерлингов — 52,9460 грн.

В то же время начальник департамента казначейства "Глобус банка" Тарас Лесовый в комментарии УНИАН сообщил, что гривна может и упасть в новом году до 46-47 гривен за доллар. По его словам, существует множество факторов, которые могут повлиять на курс валют, начиная от хода войны и заканчивая объемами иностранной помощи.

Он напомнил, что в бюджете на следующий год курс доллара заложен на уровне 45 гривен.

"То есть, по аналогии 2024 года, это означает, что курсовые показатели будут изменяться с этапами роста и снижения, однако в конце 2025 года они могут колебаться в диапазоне 46-47 грн", — сказал Лесовый.

Напомним, кандидат экономических наук Иван Ус ранее рассказал "Телеграфу" о том, какой курс доллара будет в 2025 году и какие факторы на него повлияют.