До 5 тыс. грн могут получить украинцы, но при одном обстоятельстве

Жители одного города рассчитывают на помощь до 5 тысяч гривен, если нуждаются в лечении

Некоторые украинцы могут получить денежную помощь на оплату лечения. Такую выплату начисляют и для жителей Херсона, которым необходимо серьезное лечение.

Начисление помощи производится в рамках программы "Социальная защита". Об этом сообщил мэр города Роман Мрочко и добавил, что сумма выплат колеблется от 3 до 5 тысяч гривен.

Одноразовая финансовая помощь предоставляется:

для стационарного лечения или операций при заболеваниях (злокачественные новообразования) — 5 000 гривен;

для людей с онкозаболеваниями, которые не проходили стационарного лечения – 3 000 гривен;

для оперативных вмешательств на сердце и сосудах – 5 000 гривен;

на эндопротезирование суставов – 5 000 гривен.

Чтобы оформить выплату, заявителю необходимо позвонить и узнать информацию по номерам в:

Днепровском районе — 099 25 35 491;

Корабельском районе — 050 87 51 141;

Центральном районе — 066 44 79 236.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, кто из украинцев рассчитывает на денежную помощь в 6500 гривен на зимний период.