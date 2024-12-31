До 5 тыс. грн могут получить украинцы, но при одном обстоятельстве
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Жители одного города рассчитывают на помощь до 5 тысяч гривен, если нуждаются в лечении
Некоторые украинцы могут получить денежную помощь на оплату лечения. Такую выплату начисляют и для жителей Херсона, которым необходимо серьезное лечение.
Начисление помощи производится в рамках программы "Социальная защита". Об этом сообщил мэр города Роман Мрочко и добавил, что сумма выплат колеблется от 3 до 5 тысяч гривен.
Одноразовая финансовая помощь предоставляется:
- для стационарного лечения или операций при заболеваниях (злокачественные новообразования) — 5 000 гривен;
- для людей с онкозаболеваниями, которые не проходили стационарного лечения – 3 000 гривен;
- для оперативных вмешательств на сердце и сосудах – 5 000 гривен;
- на эндопротезирование суставов – 5 000 гривен.
Чтобы оформить выплату, заявителю необходимо позвонить и узнать информацию по номерам в:
- Днепровском районе — 099 25 35 491;
- Корабельском районе — 050 87 51 141;
- Центральном районе — 066 44 79 236.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, кто из украинцев рассчитывает на денежную помощь в 6500 гривен на зимний период.