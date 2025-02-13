Киеву надо готовиться к температурным качелям и снегу. Когда изменится погода

В эти дни в столице температура не опустится ниже -11 градусов

Довольно сильные морозы продержатся в Киеве еще 13 февраля, а затем ожидается потепление, но ненадолго. Уже в субботу морозы снова поползут вниз. В конце недели также стоит ожидать снег.

Кроме того, по словам синоптиков из Meteofor, в пятницу и субботу в столице предполагаются порывы свежего ветра. Его сила достигнет 9 м/с.

Ночью четверга, 13 февраля, температура опустилась до максимальных "минусов" на этой неделе — -11 градусов. Хотя днем ожидается всего -1 градус. Кроме морозов, в городе утром должен состояться туман, а небо в течение суток будет почти безоблачным. Максимальные порывы ветра прогнозируются в начале второй половины суток — слабые 4 м/с.

Последний день рабочей недели, 14 февраля, предполагается облачным, снежным и морозным. Осадки в виде снега с дождем должны идти в течение второй половины суток. Воздух днем остынет до -1 градуса, а ночью — до -6 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются вечером — свежие 8 м/с.

Суббота, 15 февраля, также будет пасмурной, морозной и немножко снежной. Небольшие осадки прогнозируются только вечером. Температура днем опустится до -5 градусов, а ночью будет немножко теплее — -2 градуса. В течение ночи-обеда будет бушевать свежий ветер — до 9 м/с.

Ранее "Телеграф" писал, что Украину вскоре накроют снегопады. Прогноз дал украинский гидрометцентр.