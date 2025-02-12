Які області України найбільше підморозить перед Днем святого Валентина

Найтепліше буде на заході України

Україну продовжують огортати зимові морози. А перед Днем святого Валентина вони посиляться ще сильніше.

Про це свідчать дані погодного радару Ventusky. Згідно з його прогнозом, у ніч на 13 лютого стовпчики термометрів в українських містах опустяться нижче за -10 градусів. Синоптики обіцяють, що найхолодніше буде у північних та східних областях.

На Луганщині прогнозується до -13 градусів, у Харківській до -11, у Сумській до -10.

Трохи тепліше буде на півдні та заході України: в Одесі -6, у Львівській області -9 градусів.

Вдень повітря трохи прогріється (загалом на 5 градусів). І, наприклад, в Одесі можна навіть очікувати на невеликий "плюс" (+1 градус).

В решті міст варто очікувати невеликий мінус (в середньому -5 градусів).

А надвечір морози знову трохи посиляться і лише на заході України це не відчується. У Львові, за даними синоптиків, навіть потеплішає до +1…+2 градусів.

Раніше також "Телеграф" розповідав, коли Київ прогріє сонечко. Упродовж цих днів до столиці відвідає сонячна, але морозна погода.