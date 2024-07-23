"Гроші на "єВідновлення" є поки що лише закордонні, потрібно шукати власні", ― Олена Шуляк

Через проблеми з компенсаціями деякі українці повертаються на окуповані території

У Фонд ліквідації наслідків від збройної агресії було направлено 60 мільярдів гривень, а використано на компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло лише 12 млрд. На програму "єВідновлення" витрачають кошти, отримані від країн-партнерів.

Проте на компенсації українцям варто шукати власні гроші, каже голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Деталі читайте у матеріалі "Телеграфу" під назвою "Лише кожна сьома заявка в "Дії" перетворилась на реальну заяву про відновлення, ― Олена Шуляк".

Скільки грошей витратили на компенсації українцям

"В 2023 році ми спеціально під цю програму створили Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. В цей фонд було направлено більш ніж 60 млрд грн. Але станом на сьогодні з цього фонду лише 12 мільярдів було витрачено на компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло. Всі інші гроші були витрачені на інші об’єкти, пов’язані з ремонтом інфраструктури тощо", ― розповіла Шуляк.

На компенсації українцям кошти взяли від іноземних партнерів. Гроші також можна було б взяти з Резервного фонду, але в уряді прийняли інше рішення.

"Тому мені здається, якщо у Фонді ліквідації наслідків вже немає грошей, то можна використовувати Резервний фонд, як він використовується для інших потреб. Але не зволікати. Сьогодні ми бачимо, що уряд спрямував на ці потреби кошти, які надійшли від наших партнерів, але не з Резервного фонду, або з інших власних джерел", ― каже депутатка.

Після звільнення віцепрем'єр-міністра Олександра Кубракова фінансування програми "єВідновлення" почали гальмувати. За три місяці вона отримала лише два транші: 2,4 млрд грн виділив Світовий банк на пошкоджене житло, а Банк розвитку Ради Європи направив 4,4 млрд грн на зруйноване житло.

Ці ж організації будуть фінансувати програму "єВідновлення" й надалі. Вже відомо про кілька траншів до кінця року.

"Наразі з нами активно у цьому напрямку співпрацює Світовий банк і Банк розвитку Ради Європи. На цей рік вони закладали в бюджеті: Світовий банк ― 200 млн доларів, а Банк розвитку Ради Європи ― надавали перший транш 100 млн євро і розглядали можливість до кінця цього року ще 100 млн євро. Також мені відомо, що обидва ці банки переглядали бюджети на наступний рік, щоб надавати не менші суми на ці потреби", ― каже нардепка.

Росіяни використовують проблему, щоб повернути українців на окуповані території

"Нагадаю, що минулої осені ще й почались дуже погані процеси з окупаційною владою на тимчасово непідконтрольних нам територіях. Їхні пропагандисти оголосили, що починається виплата компенсацій людям, в яких зруйновані домівки в Бахмуті і Соледарі, почалась така собі активна інформаційна кампанія", ― розповіла Шуляк.

Окупаційна влада робить усе можливе, аби українці, які раніше проживали на вже окупованих територіях, їхали туди та отримували гроші від росіян. Відповідно, на ці кошти купували будинки та квартири.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українцям, житло яких пошкодила або зруйнувала Росія, подати заяву в міжнародний Реєстр збитків у Гаазі. Це можна зробити через телефон.