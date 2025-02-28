Залишився всього день. Як оформити "тисячу Зеленського" через банк чи Укрпошту

Подати заяву на таку виплату можна в банку і на Укрпошті, але це потрібно зробити до кінця лютого

В Україні діє програма "Зимова єПідтримка", якою передбачена допомога від держави у розмірі 1000 гривень. Оформити її можна в "Дії", банку і на Укрпошті.

Подати заявку на цю виплату в банку можуть ті, що не мають доступу до способу оформлення 1000 гривень в "Дії". Як саме це зробити й у кого є така можливість, розповість "Телеграф", посилаючись на інформацію від Міністерства економіки України.

Хто може скористатись послугою оформлення виплати в банку

особи без РНОКПП та ті, хто з релігійних причин не має ідентифікаційного коду, можуть подати заяву на допомогу.

люди старші 65 років, які не користуються "Дією".

опікуни та законні представники дітей.

Для цього їм необхідно взяти:

паспорт;

РНОКПП (якщо є);

відмітку про відсутність РНОКПП;

свідоцтво про народження дитини;

документ, що підтверджує опіку/піклування.

У разі, якщо заявка на ваше ім'я вже була подана і це побачив банк, попередньо надіславши запит до відповідної системи, то вам буде відмовлено в оформленні 1000 гривень.

Якщо ж ви успішно пройшли перевірку, то банк має створити спеціальний рахунок та випустити спеціальну картку, на яку прийдуть кошти. Якщо гроші буде перераховано, то про це можна дізнатись через СМС-повідомлення або у мобільному додатку банку. Виплата має нарахуватись протягом 10 днів.

Однак не у всіх банках можна оформити допомогу. Приймають заявки такі фінансові установи:

А-Банк;

Акордбанк;

ПриватБанк;

Sense Bank;

БАНК ГЛОБУС;

РАДАБАНК;

БАНК КРЕДИТ ДНІПРО;

Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ";

Ощадбанк;

Raiffeisen Bank;

УКРГАЗБАНК;

ПУМБ.

Список українців, що можуть оформити виплату на Укрпошті

Подати заяву на отримання 1000 гривень можуть:

Люди старше 60 років, які не мають застосунку "Дія" і не отримують пенсії чи соцвиплати через Укрпошту.

Недієздатні люди (повнолітні) — заявку подає опікун.

Люди з інвалідністю I та II груп, а також особи, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, що отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банки.

Їм в заяву необхідно внести наступні дані:

прізвище, ім'я, по батькові

реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відмітку у паспорті для тих, хто відмовився від цього номера з релігійних міркувань)

тип документа (паспорт громадянина України)

дату народження

адресу фактичного проживання.

документ, що підтверджує статус отримувача пенсії по інвалідності або соціальної допомоги

для опікунів – документ, який посвідчує особу опікуна та документ, що підтверджує призначення опікуна одержувачу допомоги

Варто зауважити, що заявки на таку виплату подаються лише до кінця лютого. Крім того, кошти, які будуть нараховані через Укрпошту, потрібно використати протягом січня-квітня 2025 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому "тисяча Зеленського" доступна не всім українцям.