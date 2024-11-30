"Тисячу Зеленського" почнуть видавати з 1 грудня: як її отримати

Гроші можна отримати до кінця лютого

З неділі, 1 грудня, почне діяти соціальна програма "Зимова єПідтримка". Українці її вже назвали "Тисячею Зеленського".

Як відомо, у рамках цієї програми громадяни України, які перебувають на її території, можуть отримати 1000 гривень. Для отримання грошей необхідний доступ до програми "Дія".

Для отримання грошей потрібно мати карту національного кешбеку. Якщо її немає, то відкрити її можна в одному із багатьох українських банків. У списку, який оприлюднено на сайті Мінсоцу, вказані такі установи:

ПриватБанк,

monobank,

Райффайзен Банк,

Укргазбанк,

Sense Bank,

ПУМБ,

Абанк,

Банк Глобус,

UKRSIBBANK BNP Paribas Group,

ОщадБанк,

Акордбанк,

Банк Кредит Дніпро,

Кліринговий Дім,

Радабанк

Після відкриття рахунку, необхідно в "Дії" у розділі "Сервіси" активувати картку, а потім вибрати послугу "Зимова підтримка", подати заявку та очікувати нарахування коштів.

Пенсіонерам та людям з інвалідністю І та ІІ групи, які отримують виплати через Укрпошту, дозволять отримати 1000 гривень через Укрпошту. Вони не зможуть подати заявку через "Дію".

Отримані гроші можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю ліків, книг, освіту, транспорт, мобільний зв’язок, страхування тощо. Також гроші можна перерахувати на благодійність, пожертвувати на потреби ЗСУ чи купити військові облігації. Зняти гроші з картки не можна.

Витратити кошти можна буде онлайн чи офлайн, але лише на певні категорії витрат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які ще нововведення чекають на українців з 1 грудня. Йдеться про нові податки, зміни правил бронювання та інше.