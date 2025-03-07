Як самому порахувати, яка буде пенсія

Для персонального розрахунку пенсії є зручний онлайн-інструмент

Українці мають можливість самостійно розрахувати майбутню пенсію завдяки сервісу, доступному на вебпорталі Пенсійного фонду України. Для цього потрібно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Сервіс дозволяє громадянам отримати персональні дані з Реєстру застрахованих осіб, а також інформацію про їхню трудову діяльність. Користувачі можуть обрати алгоритм розрахунку – на основі поточних даних або з прогнозом страхового стажу до моменту виходу на пенсію за віком. Щоб знайти "Пенсійний калькулятор" потрібно перейти до розділу "Застрахованим особам". Обов'язкові до введення дані відмічені червоною зірочкою.

Як виглядає пенсійний калькулятор

Окрім цього, доступна функція редагування інформації про заробітну плату та періоди роботи, що дозволяє уточнити розрахунок. Після внесення всіх даних система надає користувачеві прогнозований розмір пенсії та детальний протокол розрахунку. Кількість спроб для зміни вхідних даних та повторного розрахунку не обмежена, що дозволяє експериментувати з різними сценаріями.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пенсії регулярно індексуються — березневі вже почали виплачуватися із урахуванням підвищення. Щоправда, воно торкнулось не усіх.