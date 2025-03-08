Некоторые могут выйти на пенсию только в 62 года, хотя выплата будет существенной

Их пенсия точно будет выше 17 тысяч гривен

Пенсию в Украине можно оформить после приобретения права на нее, то есть в 60 лет. Однако есть одна категория граждан, которые смогут выйти на отдых только в 62 года. При этом они будут иметь высокие пенсии до почти 17 700 гривен.

Получить право на оформление пенсии в 62 года могут госслужащие. "Телеграф", использовавши пенсионный калькулятор, вычислил, на какие выплаты они рассчитывают в марте 2025 года.

Госслужащие, решившие выйти на отдых в 62 года в марте 2025 года, имея общий стаж в 35 лет, при этом 20 лет из них — на должности госслужащего, а также ежемесячную зарплату в 75 тысяч гривен, получат 17 690 гривен пенсии.

Обратите внимание, что их максимальная пенсия, согласно расчетам калькулятора, составляет 17 690 гривен. Она не будет меняться, если снизить сумму зарплаты или повысить страховой стаж или возраст, в котором госслужащие будут выходить на пенсию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, у кого из украинцев не вырастет пенсионное начисление после индексации в марте.