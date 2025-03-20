Некоторые семьи в Украине могут получить более 14 тысяч гривен помощи: кто именно

Социальная выплата в более 14 тысяч гривен осуществится семье, имеющей 5 детей и совокупный доход, который не превышает 50 000 гривен

Сумма помощи для малообеспеченных семей в Украине может быть разной, ведь она зависит от определенных факторов — количества взрослых, детей, совокупного дохода и прожиточного минимума в текущем году. Например, если в семье 4 детей, то выплата может достигать более 10 тысяч гривен.

А какой ожидается помощь для домохозяйства, где есть 5 детей дошкольного возраста, узнал "Телеграф". Для вычисления суммы мы использовали специальный калькулятор на сайте "Пятачок", но она может отличаться от той, которую решит выплачивать орган социальной защиты.

Если в домохозяйстве есть 5 детей до 6 лет, отец, который работает и зарабатывает ежемесячно по 8 тысяч гривен, и мать, которая является трудоспособной, но не работает, то государство назначит им социальную выплату в 14 215 гривен.

Но сумма может быть меньше или больше, ведь при исчислении совокупного дохода лицо может допустить ошибку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при каких условиях многодетная, но малообеспеченная семья сможет получить почти 15 тысяч гривен выплаты.