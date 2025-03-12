Ціна сигарет, як 3 кіло яблук чи куряча тушка. Які магазини продають найдешевші пачки
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Мережа, що продає найдорожчі цигарки — "Епіцентр"
Цигарки в Україні з 1 квітня значно здорожчають через новий акцизний податок. Для кожної пачки мінімальний акциз становитиме 78 гривень, а кінцева її вартість може зрости на 40 гривень.
"Телеграф" вирішив розібратись, які зараз ціни на популярні марки цигарок, де їх можна купити найдешевше та порівняти, що з продуктів можна купити на таку ж саму ціну. Для прикладу ми обрали Marlboro, Camel, Lucky Strike, Davidoff, Winston та Kent.
Які магазини пропонують цигарки за найнижчими цінами
- Цигарки Marlboro Red
- "Епіцентр" — 135,0 грн;
- "Novus" — 119,05 грн;
- "Сільпо" — 125,0 грн;
- "Rozetka" — 125,0 грн;
- "Varus" — 125,0 грн.
- Цигарки Camel Filters
- "Епіцентр" — 135,0 грн;
- "Novus" — 128,58 грн;
- "Rozetka" — 125,0 грн;
- "Фора" — 125,0 грн;
- "Auchan" — 135,0 грн.
- Цигарки Lucky Strike Original
- "Епіцентр" — 135,0 грн;
- "Rozetka" — 120,0 грн;
- "Novus" — 119,04 грн;
- "Сільпо" — 91,94 грн;
- "Auchan" — 119,90 грн.
- Цигарки Davidoff Classic Slims
- "Епіцентр" — 135,0 грн;
- "Novus" — 119,05 грн;
- "Rozetka" — 125,0 грн;
- "Сільпо" — 92,0 грн;
- "Varus" — 125,0 грн.
- Цигарки Winston Xstyle Blue
- "Епіцентр" — 135 грн;
- "Novus" — 119,05 грн;
- "Rozetka" — 120,0 грн;
- "Сільпо" — 125,0 грн;
- "Фора" — 125,0 грн.
- Цигарки Kent Navy Blue
- "Епіцентр" — 135,0 грн;
- "Auchan" — 119,90 грн;
- "Rozetka" — 125,0 грн;
- "Сільпо" — 124,94 грн;
- "Varus" — 124,90 грн.
Отже, найдешевше пачку:
- Marlboro можна купити в "Novus";
- Camel — в "Rozetka" та "Фора";
- Lucky Strike — в "Сільпо";
- Davidoff — в "Сільпо";
- Winston в "Novus";
- а Kent — в "Auchan".
До прикладу, якщо порівнювати ціни на сигарети та на інші продукти, то за 112,10 гривень можна купити курячу тушку, згідно з даними "Мінфін".
Або можна придбати одну пачку масла — за 117,25 гривні.
Чи трохи більш як 3 кілограмів яблук по 41,81 гривні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які продукти найбільше подорожчали в Україні через ріст інфляції.