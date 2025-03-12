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Ціна сигарет, як 3 кіло яблук чи куряча тушка. Які магазини продають найдешевші пачки

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Цигарки
Цигарки. Фото Відкриті джерела

Мережа, що продає найдорожчі цигарки — "Епіцентр"

Цигарки в Україні з 1 квітня значно здорожчають через новий акцизний податок. Для кожної пачки мінімальний акциз становитиме 78 гривень, а кінцева її вартість може зрости на 40 гривень.

"Телеграф" вирішив розібратись, які зараз ціни на популярні марки цигарок, де їх можна купити найдешевше та порівняти, що з продуктів можна купити на таку ж саму ціну. Для прикладу ми обрали Marlboro, Camel, Lucky Strike, Davidoff, Winston та Kent.

Які магазини пропонують цигарки за найнижчими цінами

  • Цигарки Marlboro Red
  1. "Епіцентр" — 135,0 грн;
  2. "Novus" — 119,05 грн;
  3. "Сільпо" — 125,0 грн;
  4. "Rozetka" — 125,0 грн;
  5. "Varus" — 125,0 грн.
  • Цигарки Camel Filters
  1. "Епіцентр" — 135,0 грн;
  2. "Novus" — 128,58 грн;
  3. "Rozetka" — 125,0 грн;
  4. "Фора" — 125,0 грн;
  5. "Auchan" — 135,0 грн.
  • Цигарки Lucky Strike Original
  1. "Епіцентр" — 135,0 грн;
  2. "Rozetka" — 120,0 грн;
  3. "Novus" — 119,04 грн;
  4. "Сільпо" — 91,94 грн;
  5. "Auchan" — 119,90 грн.
  • Цигарки Davidoff Classic Slims
  1. "Епіцентр" — 135,0 грн;
  2. "Novus" — 119,05 грн;
  3. "Rozetka" — 125,0 грн;
  4. "Сільпо" — 92,0 грн;
  5. "Varus" — 125,0 грн.
  • Цигарки Winston Xstyle Blue
  1. "Епіцентр" — 135 грн;
  2. "Novus" — 119,05 грн;
  3. "Rozetka" — 120,0 грн;
  4. "Сільпо" — 125,0 грн;
  5. "Фора" — 125,0 грн.
  • Цигарки Kent Navy Blue
  1. "Епіцентр" — 135,0 грн;
  2. "Auchan" — 119,90 грн;
  3. "Rozetka" — 125,0 грн;
  4. "Сільпо" — 124,94 грн;
  5. "Varus" — 124,90 грн.

Отже, найдешевше пачку:

  • Marlboro можна купити в "Novus";
  • Camel — в "Rozetka" та "Фора";
  • Lucky Strike — в "Сільпо";
  • Davidoff — в "Сільпо";
  • Winston в "Novus";
  • а Kent — в "Auchan".

До прикладу, якщо порівнювати ціни на сигарети та на інші продукти, то за 112,10 гривень можна купити курячу тушку, згідно з даними "Мінфін".

Або можна придбати одну пачку масла — за 117,25 гривні.

Чи трохи більш як 3 кілограмів яблук по 41,81 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які продукти найбільше подорожчали в Україні через ріст інфляції.

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#Ціни #Ціни на продукти #Цигарки