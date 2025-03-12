Ціна сигарет, як 3 кіло яблук чи куряча тушка. Які магазини продають найдешевші пачки

Мережа, що продає найдорожчі цигарки — "Епіцентр"

Цигарки в Україні з 1 квітня значно здорожчають через новий акцизний податок. Для кожної пачки мінімальний акциз становитиме 78 гривень, а кінцева її вартість може зрости на 40 гривень.

"Телеграф" вирішив розібратись, які зараз ціни на популярні марки цигарок, де їх можна купити найдешевше та порівняти, що з продуктів можна купити на таку ж саму ціну. Для прикладу ми обрали Marlboro, Camel, Lucky Strike, Davidoff, Winston та Kent.

Які магазини пропонують цигарки за найнижчими цінами

Цигарки Marlboro Red

"Епіцентр" — 135,0 грн; "Novus" — 119,05 грн; "Сільпо" — 125,0 грн; "Rozetka" — 125,0 грн; "Varus" — 125,0 грн.

Цигарки Camel Filters

"Епіцентр" — 135,0 грн; "Novus" — 128,58 грн; "Rozetka" — 125,0 грн; "Фора" — 125,0 грн; "Auchan" — 135,0 грн.

Цигарки Lucky Strike Original

"Епіцентр" — 135,0 грн; "Rozetka" — 120,0 грн; "Novus" — 119,04 грн; "Сільпо" — 91,94 грн; "Auchan" — 119,90 грн.

Цигарки Davidoff Classic Slims

"Епіцентр" — 135,0 грн; "Novus" — 119,05 грн; "Rozetka" — 125,0 грн; "Сільпо" — 92,0 грн; "Varus" — 125,0 грн.

Цигарки Winston Xstyle Blue

"Епіцентр" — 135 грн; "Novus" — 119,05 грн; "Rozetka" — 120,0 грн; "Сільпо" — 125,0 грн; "Фора" — 125,0 грн.

Цигарки Kent Navy Blue

"Епіцентр" — 135,0 грн; "Auchan" — 119,90 грн; "Rozetka" — 125,0 грн; "Сільпо" — 124,94 грн; "Varus" — 124,90 грн.

Отже, найдешевше пачку:

Marlboro можна купити в "Novus";

Camel — в "Rozetka" та "Фора";

Lucky Strike — в "Сільпо";

Davidoff — в "Сільпо";

Winston в "Novus";

а Kent — в "Auchan".

До прикладу, якщо порівнювати ціни на сигарети та на інші продукти, то за 112,10 гривень можна купити курячу тушку, згідно з даними "Мінфін".

Або можна придбати одну пачку масла — за 117,25 гривні.

Чи трохи більш як 3 кілограмів яблук по 41,81 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які продукти найбільше подорожчали в Україні через ріст інфляції.