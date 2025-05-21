Дехто може залишитись з половиною пенсії, якщо порушить ці правила

ПФУ попередив про те, щоб українці вчасно повідомляли про обставини, що спричинять зміну розміру виплати

В Україні пенсіонерів можуть лишити 50% їхньої виплати. Це може відбутись, якщо літня особа не виплачує аліменти, або завдала збитків підприємству чи шкоди іншій людині.

Пенсії можуть урізати на 50% через судове рішення у певних випадках. Про них розповів Пенсійний фонд.

Тож, у пенсіонера можуть забрати половину виплати у таких випадках:

якщо він не виплачує аліменти на забезпечення сім'ї (дітям, колишньому чоловіку/дружині, батькам).

відшкодування шкоди, яку заподіяв пенсіонер фізичній особі, наприклад, травмував;

як компенсація збитків підприємству, якщо пенсіонер працюючи в компанії, завдав матеріальної шкоди.

В інших випадках в українця заберуть не більше 20%.

"Пенсіонери зобов’язані повідомляти органи Пенсійного фонду про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсійної виплати або припинення її виплати: про вступ на роботу, звільнення з роботи, реєстрацію або зняття з обліку як фізичної особи-підприємця", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за якої мінімальної зарплати призначають пенсію в 2025 році.