Дехто може залишитись з половиною пенсії, якщо порушить ці правила
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ПФУ попередив про те, щоб українці вчасно повідомляли про обставини, що спричинять зміну розміру виплати
В Україні пенсіонерів можуть лишити 50% їхньої виплати. Це може відбутись, якщо літня особа не виплачує аліменти, або завдала збитків підприємству чи шкоди іншій людині.
Пенсії можуть урізати на 50% через судове рішення у певних випадках. Про них розповів Пенсійний фонд.
Тож, у пенсіонера можуть забрати половину виплати у таких випадках:
- якщо він не виплачує аліменти на забезпечення сім'ї (дітям, колишньому чоловіку/дружині, батькам).
- відшкодування шкоди, яку заподіяв пенсіонер фізичній особі, наприклад, травмував;
- як компенсація збитків підприємству, якщо пенсіонер працюючи в компанії, завдав матеріальної шкоди.
В інших випадках в українця заберуть не більше 20%.
"Пенсіонери зобов’язані повідомляти органи Пенсійного фонду про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсійної виплати або припинення її виплати: про вступ на роботу, звільнення з роботи, реєстрацію або зняття з обліку як фізичної особи-підприємця", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за якої мінімальної зарплати призначають пенсію в 2025 році.