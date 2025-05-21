Некоторые могут остаться с половиной пенсии, если нарушат эти правила

ПФУ предупредил о том, чтобы украинцы вовремя сообщали об обстоятельствах, которые повлекут за собой изменение размера выплаты

В Украине пенсионеров могут лишить 50% их выплаты. Это может произойти, если пожилой человек не выплачивает алименты, или нанес ущерб предприятию или вред другому человеку.

Пенсии могут урезаться на 50% из-за судебного решения в определенных случаях. О них рассказал Пенсионный фонд.

Итак, у пенсионера могут забрать половину выплаты в следующих случаях:

если он не выплачивает алименты на обеспечение семьи (детям, бывшему супругу, родителям).

возмещение вреда, который причинил пенсионер физическому лицу, например, травмировал;

как компенсация ущерба предприятию, если пенсионер работая в компании, нанес материальный ущерб.

В других случаях у украинца заберут не больше 20%.

"Пенсионеры обязаны сообщать в органы Пенсионного фонда об обстоятельствах, вызывающих изменение размера пенсионной выплаты или прекращения ее выплаты: о поступлении на работу, увольнении с работы, регистрации или снятия с учета в качестве физического лица-предпринимателя", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при какой минимальной зарплате назначают пенсию в 2025 году.