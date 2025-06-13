Зазирніть у гаманці! За рідкісну монету в 50 копійок можна заробити чималі гроші (фото)

Для оцінки чи продажу потрібно мати якісні фото обох сторін монети та гурту

За рідкісну українську монету можна заробити велику суму грошей. Ціна залежить від різновиду штампу та стану.

На сайті "Монети-ягідки" пишуть, що 50 копійок 1992 року — обігова монета України. Її карбували на Луганському верстатобудівному заводі різним типом штампів. Через те з'явилась велика кількість різновидів, серед них є рідкісні, ціна яких доходить до 11 000 грн.

Перші 50 копійок мали гладкий гурт, тобто на гурті немає насічок, це різновиди 3ВАг та 3(1)ВАг. Такі монети не повинні були потрапити в обіг, тому ймовірність знайти їх у себе в кишені дуже мала.

Також цінними вважаються 50 копійок з вдавленим тризубом, які карбували англійськими штемпелями. Ці різновиди повинні були знищити, проте нумізмати стверджують, що знаходили такі монети в обігу. Нещодавно на аукціоні Віоліті 50 копійок продали за 12 000 гривень.

Чим дорожча монета, тим складніше її знайти. Простіше знайти недорогі різновиди 50 копійок — 1АГм, 1АГк, 2.2АВм, 2.2БАм та інші.

Автори пишуть, що дорого продати можна лише цінні 50 копійок 1992 року, рядові різновиди нумізматам не потрібні. В Україні обігові монети продають через аукціони Віоліті, New Auction, форум "Монети ITK", групи у соцмережах та месенджерах.

"Для оцінки чи продажу потрібно мати якісні фото обох сторін монети та гурту. Ціна вашої монети не завжди буде такою, як вказано у таблиці, чи каталозі. Вартість будь-якої монети залежить від різновиду, зовнішнього стану, наявності пошкоджень", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що на сайті для колекціонерів Violity з’явилося оголошення про продаж дитячої машини на педалях, яка збереглася ще з Радянського Союзу