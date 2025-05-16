Фальшиві, але дуже цінні: у мережі показали рідкісні 25 копійок (фото)

Цифри та букви на монеті різного розміру

Український колекціонер нумізматики викликав фурор серед поціновувачів старовини. Він представивши добірку рідкісних фальшивих монет номіналом 25 копійок.

Своєю знахідкою чоловік поділився у Facebook. Хоча самі монети вже давно виведені з обігу — офіційно з 1 жовтня 2019 року — деякі з їхніх "двійників" набули ще більшої цінності саме завдяки своїй неофіційності.

"Дорогі рідкісні фальшиві монети України, хтось такі знаходив в обігу?" — написав колекціонер під фото.

Фальшиві 25 копійок

Зазначимо, що мова йде не про сучасні підробки, а про кустарні фальшивки, які колись ходили в обігу поруч з офіційним гривневим дріб'язком.

У представлених екземплярів не рівний штамп. А також дуже помітно, що цифри та букви різного розміру.

Для порівняння візьмемо монету 1992 року таким же номіналом та підробку.

Користувачі соцмережі зі захопленням відреагували на унікальну знахідку. Прокоментував публікацію навіть відомий військовий ЗСУ Анатолій Штефан, позивний "Штірліц".

"Ух. Яка крута монета", — написав він.

Інші читачі поділилися своїми колекційними монетами.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про введення в обіг шаг та вигляд нової української монети. В Україні вже в XVI столітті було використання монет із такою назвою.